Após deixar o Fluminense, Gum assina com a Chapecoense até dezembro

Gum é o novo reforço da Chapecoense. Acertado desde a semana passada, o zagueiro foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço da Chapecoense. O jogador de 33 anos assinou contrato com o clube catarinense até o dia 31 de dezembro deste ano.

Na última segunda-feira, Gum realizou um trabalho individual na academia, já que os outros jogadores estavam de folga. Na terça, o zagueiro fez sua primeira atividade com bola no novo clube.

A apresentação de Gum está marcada para essa quinta-feira, mas ainda não há um prazo para quando vai acontecer sua estreia. O defensor está sem atuar desde o final do ano passado, quando, em comum acordo, não renovou com o Fluminense. Foram nove temporadas no clube carioca e mais de 400 jogos.

Assim que anunciou sua saída do Fluminense, Gum foi procurado por dirigentes de Chapecoense e CSA, mas acabou optando pela proposta do clube catarinense, onde deve ser titular depois de Fabrício Bruno ter retornado ao Cruzeiro.

Na vice-liderança do Campeonato Catarinense, com 24 pontos, a Chapecoense volta a campo neste domingo, quando recebe o Joinville, às 18 horas, na Arena Condá. Se o Figueirense perder o clássico para o Avaí, o time comandado por Claudinei Oliveira assume a ponta em caso de vitória.