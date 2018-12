Gum convoca a torcida do Fluminense para partida decisiva contra o América-MG

Com a corda no pescoço na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense encara o América-MG neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Sem marcar gols e sem vencer há oito partidas, o time carioca precisa de apenas um empate para evitar a degola. Caso seja derrotado, precisará contar com os seguintes resultados: o Vasco perder para o Ceará ou a Chapecoense não ganhar do São Paulo.

Após a demissão do técnico Marcelo Oliveira, o Fluminense será dirigido neste jogo por Fábio Moreno, auxiliar na comissão técnica permanente do clube.

Ciente da difícil situação que o time se encontra, o zagueiro Gum disse que o campeonato não acabou ainda e convocou a torcida para apoiar o time. "Nós podemos salvar o Fluminense. Nós jogadores e a torcida. Sei que eles estão chateados, mas nós também estamos. A Sul-Americana acabou, mas o Campeonato Brasileiro não e temos que ganhar do América-MG".

Ayrton Lucas, Sornoza e Everaldo não foram relacionados. O zagueiro equatoriano Ibañez permanece fora da equipe ainda se recuperando. Léo, expulso contra o Internacional, está suspenso. Pedro, Gilberto, Pablo Dyego e De Amores seguem lesionados.

Na despedida do Brasileirão, o Fluminense vai a campo com: Júlio César; Igor Julião, Gum, Digão e Marlon; Airton, Richard e Jadson; Marcos Junior, Luciano e Kayke.