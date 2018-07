Gum diz que título pelo Flu provará que ele é vencedor O zagueiro Gum afirmou nesta quarta-feira, após o treino do Fluminense nas Laranjeiras, no Rio, que precisa ser campeão brasileiro neste ano para provar que realmente é um jogador vencedor. O atleta foi um dos destaques da incrível reação do time carioca no Brasileirão do ano passado, quando a equipe se livrou do rebaixamento de forma heroica. Agora, porém, ele almeja um feito muito mais honroso para a história do clube.