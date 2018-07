Gum espera evolução em segundo jogo no ano pelo Flu Gum foi titular absoluto do Fluminense na campanha do título brasileiro do ano passado. Nesta temporada, só estreou diante do Volta Redonda, no fim de semana passado, e acabou sendo poupado do confronto diante do Grêmio, porque ainda precisava recuperar a forma física. Neste domingo, ele volta à equipe que vai enfrentar o Madureira buscando a classificação para a semifinal da Taça Guanabara.