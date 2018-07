Gum espera que Fluminense saiba controlar a ansiedade

Entusiasmado com a vitória sobre o Palmeiras, o zagueiro Gum afirmou que a partida do próximo domingo, contra o Guarani, valerá pelo ano todo do Fluminense. Mas, para que o time não vacile e conquiste o título brasileiro, ele antecipou que será preciso controlar a ansiedade.

"Temos que pensar no jogo contra o Guarani. São 90 minutos que valem o ano inteiro. Temos que controlar a ansiedade e focar muito. Vai ser decidido 37 rodadas em uma e temos essa responsabilidade", avaliou o zagueiro do líder Fluminense, que garante o título se vencer o adversário de domingo.

Mesmo com a situação difícil do Guarani, Gum antecipou que o confronto não será fácil. "Estamos felizes porque fizemos nossa parte. O Guarani vem sem responsabilidade e não podemos vacilar. O jogo fica muito difícil assim, pois você fica a todo momento querendo marcar. O adversário joga mais solto", projetou.