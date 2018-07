Gum fica na torcida pela volta de Conca ao Fluminense

RIO - O zagueiro Gum admitiu nesta quarta-feira que torce pela volta de Darío Conca ao Fluminense. Além da expectativa pelo possível retorno do meia argentino para a temporada de 2014 - a diretoria não confirma, mas estaria negociando com o antigo ídolo -, ele falou sobre o momento do clube - 13.º colocado no Brasileirão com 30 pontos -, depois de um começo ruim na competição.

"A nossa realidade é a situação em que estamos na tabela. Não adianta pensar no alto ou na parte de baixo, temos que focar no dia a dia, no próximo jogo. Estamos fazendo um campeonato de recuperação", afirmou Gum, que avaliou a passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo comando do time: "A equipe melhorou com a chegada dele".

Quanto a Conca, Gum ressaltou a importância que ele teria para a temporada de 2014. "Primeiramente, é um amigo, um jogador de grupo e gente boa demais. Ele teve sua história no Fluminense. Se voltar, vai ser importante para o clube, para a torcida, que vai receber um cara que fez história e já vamos poder projetar também um bom ano", disse o zagueiro, contratado pelo Fluminense em 2009.

O meia argentino - que foi jogador do Fluminense entre 2008 e 2011 - hoje atua no Ghangzhou Evergrande, time chinês que disputa a Liga dos Campeões da Ásia. Na primeira partida semifinal da competição, Conca fez um dos gols na vitória por 4 a 1 sobre o Kashiwa Reysol, nesta quarta-feira, no Japão. Mas ele não esconde o desejo de voltar ao clube carioca, com quem estaria negociando.