Gum minimiza lesão e promete jogar pelo Fluminense

O zagueiro Gum foi a principal baixa do treinamento do Fluminense na manhã desta quarta-feira nas Laranjeiras. O defensor reclama de dores no tornozelo esquerdo e não participou da atividade comandada por Muricy Ramalho. Ele realizou fisioterapia, mas garantiu que o problema não é grave.

"Estou bem fisicamente, tive um pequeno entorse no tornozelo, mas estou fazendo um trabalho bom para estar de volta ao time no domingo", afirmou Gum, garantindo que ter á condições de participar do jogo contra o Atlético Paranaense, em Curitiba, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o lateral-direito Marquinhos realizou um trabalho físico nas Laranjeiras e está à disposição de Muricy. Ele disputa uma vaga na defesa do Fluminense com Thiaguinho, já que o titular Mariano cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Botafogo.