Gum reclama de horário do jogo do Fluminense: 'Nunca jogou futebol'

O Fluminense volta a campo pela Taça Rio na quarta-feira, quando enfrentará o Bangu, no estádio Moça Bonita, pela primeira rodada do segundo turno. A partida foi antecipada para as 16h30 porque o local não conta com iluminação adequada para jogos à noite. O horário da partida irritou o zagueiro Gum, do time tricolor.

"Quem coloca jogo nesse horário nunca jogou futebol, nunca esteve me um campo", afirmou. "O jogo, por ser 16h30, se torna mais lento. O gramado não é nas condições do Engenhão ou Maracanã e isso acaba igualando mais o jogo", complementou.

O zagueiro, logo em seguida, tentou contemporizar as declarações. "Não é reclamação, não é desabafo, é só uma forma sincera de se expressar. Vamos chegar lá, jogar com prazer, fazer o nosso melhor e buscar vencer o jogo".

O Fluminense fez um péssimo primeiro turno de Campeonato Carioca e não conseguiu se classificar para as semifinais. Gum afirmou que o elenco vem evoluindo ao longo da competição e acredita que vencer o Bangu será uma boa forma de embalar a equipe para os clássicos que virão.

"A não classificação no 1º turno foi ruim. Depois evoluímos. E, naturalmente, queremos crescer. Precisamos vencer este jogo e continuar melhorando, para estarmos bem quando chegarem os clássicos e os jogos mais importantes no ano", disse.

Depois do Bangu, o Fluminense terá o clássico contra o Flamengo pela segunda rodada da Taça Rio. O local da partida ainda não foi definido. "A postura é vencer todos os jogos e é isso que queremos. O Bangu é considerado menor, mas fez uma boa campanha no primeiro turno (avançou às semifinais), então temos que ter cuidado"