Gum revela preocupação com a chuva no Fluminense O zagueiro Gum afirmou nesta sexta-feira que o Fluminense tem uma preocupação extra para a partida contra o Botafogo, no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio: a chuva, que pode deixar o gramado pesado e beneficiar o jogo aéreo da equipe adversária.