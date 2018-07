Gum sente dores e é substituído por Marlon em treino do Fluminense

O Fluminense não deu maiores detalhes do problema físico de Gum, mas conta com sua recuperação até o fim de semana. Se este não for o caso, Marlon deverá formar dupla de zaga com Henrique na partida diante do Santa Cruz neste sábado, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Esta foi a única alteração na equipe titular em relação à vitória sobre o América-MG no último domingo. Assim, o Fluminense foi escalado no treino desta quinta com: Diego Cavalieri; Jonathan, Marlon, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa; Osvaldo, Richarlison e Fred.

O coletivo nas Laranjeiras foi marcado por alguns belos gols de Fred, Richarlison, Jonathan e Magno Alves. A última atividade do Fluminense antes da partida acontecerá nesta sexta-feira pela manhã. À tarde, a delegação tricolor embarca para Volta Redonda.