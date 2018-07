Gum treina e garante presença no time do Fluminense

O zagueiro Gum não será problema para o Fluminense no duelo com o Santa Cruz, sábado, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o experiente jogador participou normalmente do treinamento da equipe nas Laranjeiras e teve a sua escalação confirmada pelo técnico Levir Culpi.

Gum ficou fora da atividade da última quinta-feira por causa de dores na panturrilha esquerda. Mas como treinou nesta sexta, está confirmado no time. Assim, a única novidade na escalação do Fluminense vai ser o retorno do volante Pierre, recuperado de lesão.

Com isso, o Fluminense vai entrar em campo para encarar o Santa Cruz com a seguinte formação: Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa; Osvaldo, Richarlison e Fred.

Na atividade, Levir deu ênfase aos trabalhos de movimentação e troca de passes. Além disso, treinou jogadas de bola parada e ajustou o posicionamento tanto defensivo, quanto ofensivo. Depois da atividade, alguns jogadores praticaram cobranças de falta e pênaltis.