Gum vê Fluminense em reconstrução e elogia Cristóvão Borges

RIO - O zagueiro Gum está no Fluminense desde 2009 e viveu, desde então, momentos de conquistas, mas também de crise. Com essa longevidade no clube, ele tem a experiência para avaliar a fase instável do time, que trocou recentemente de técnico e foi eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca. Para ele, o Fluminense está em reconstrução e todos precisam se unir para ajudá-lo a reagir.

"Estamos passando por um momento de reconstrução. É hora de todos que trabalham no clube pensarem no que está acontecendo e melhorar. É importante terem mudanças para melhor. Todos têm de entender que é uma oportunidade única para deixar o Fluminense mais forte", afirmou.

Agora sob o comando de Cristóvão Borges, o Fluminense conseguiu avançar para a segunda fase da Copa do Brasil na estreia do treinador ao golear o Horizonte por 5 a 0. Gum fez elogios ao trabalho desenvolvido até agora pelo técnico.

"O Cristóvão está aproveitando ao máximo para passar as ideias dele, como quer a equipe em campo. Entendemos que ele tem um sistema de jogo e que, se fizermos tudo bem, a tendência é a de dar certo. Procuramos atender tudo que ele está pedindo para deixar o Fluminense mais forte", disse.

O Fluminense está em fase de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 18h30, o time vai enfrentar o Figueirense no Estádio do Maracanã.