Gum volta a sentir dores e vira dúvida no Fluminense Estava tudo certo para volta do zagueiro Gum ao jogo de domingo, do Fluminense contra o Volta Redonda, pela semifinal da Taça Rio. Na quarta-feira, Gum deu entrevista e se disse bem melhor da lesão sofrida na perna esquerda. Nesta quinta, porém, ele reclamou de dores e não treinou com a equipe na Escola do Exército, na Urca.