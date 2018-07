Gündogan desiste de renovação e ficará no Borussia Dortmund no máximo até 2016 O Borussia Dortmund anunciou oficialmente nesta quinta-feira que Ilkay Gündogan desistiu de tentar renovar o seu contrato com o clube e, com isso, seguirá defendendo o time até no máximo 30 de junho de 2016. A data é quando expira o atual compromisso firmado pelo meio-campista com a equipe alemã.