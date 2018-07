Gündogan não garante que fica no Dortmund após 2014

DORTMUND - Um dos destaques do Borussia Dortmund na campanha do vice-campeonato da Copa dos Campeões da Europa da última temporada, o volante Ilkay Gündogan não sabe até quando ficará no clube. Nesta segunda-feira, o jogador garantiu que atuará com a camisa amarela na próxima temporada, mas deixou o futuro em aberto para 2014/2015, mesmo tendo seu contrato encerrado somente em 2015.

"Na próxima temporada, eu definitivamente estarei jogando no Dortmund. Nós vamos ter que ver o que vai acontecer depois disso", afirmou o jogador, em entrevista à revista alemã Kicker. O diretor executivo do Dortmund, Hans-Joachim Watzke, chegou a dizer recentemente que tentaria a renovação com Gündogan já na próxima temporada, para impedir sua saída.

O volante, de 22 anos, chegou ao Borussia vindo do Nuremberg em 2011 para substituir Sahin, então destaque do time que foi para o Real Madrid. Desde então, faturou um Campeonato Alemão e uma Copa da Alemanha, além do vice na Copa dos Campeões. Foi dele, aliás, o único gol de sua equipe na derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique, na final do torneio europeu.

Gündogan não escondeu que este resultado ainda o incomoda, mas garantiu que seu sonho de ser campeão europeu segue vivo e apostou em outra boa campanha do Borussia na próxima temporada. "Meu grande sonho ainda está vivo. Nós experimentamos com o sangue e temos o potencial para dar outro grande salto", afirmou.