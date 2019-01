Gustagol agradece Rogério Ceni após marcar primeiro gol pelo Corinthians

O centroavante Gustagol foi o principal destaque do Corinthians no empate com o Santos por 1 a 1 neste domingo. O jogador voltou de empréstimo do Fortaleza e demonstrou que pretende aproveitar a segunda chance no clube.

Gustagol marcou o gol da equipe e criou ao menos outras duas. Na primeira, foi derrubado por um zagueiro na intermediária, se levantou e chutou de fora da área para defesa de Vanderlei. Na outra, cabeceou à queima roupa, no chão, mas o goleiro do Santos fez um verdadeiro milagre.

"Fui falar com ele (Vanderlei) que era para ter deixado entrar. Mas foi só na brincadeira mesmo. Ele foi muito feliz. Fiz o meu papel, mas ele também fez o dele e defendeu. Importante é que o time fez um grande jogo e deixamos uma boa impressão", comentou.

O atacante teve a primeira passagem pelo Corinthians em 2016, mas deixou o clube sem ter conseguido balançar as redes. A volta por cima veio no ano passado, quando defendeu o Fortaleza e terminou a temporada com 30 gols.

"Tenho de agradecer bastante ao Rogério Ceni por tudo o que aconteceu no ano passado. Ele me ajudou bastante nessa questão da ansiedade. A gente conseguiu trabalhar bastante e agora espero fazer outros bons jogos e marcar mais gols."

Carille ainda não definiu a formação titular na temporada, mas a tendência é que o centroavante da equipe seja o argentino Mauro Boselli, que viajou ao México na última semana para cuidar da mudança. A expectativa é que o jogador volte na sexta-feira e com isso não terá condições de entrar em campo contra o São Caetano, no domingo, na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista.

Será mais uma chance para Gustagol demonstrar que pode brigar pela posição. "Estou trabalhando forte. Vou procurar aproveitar da melhor maneira possível para cavar uma vaga na equipe", disse. "Não posso falar que vou fazer 30 gols na temporada. Mas posso prometer que vou me doar ao máximo para ajudar o Corinthians conquistar os três pontos nos jogos", finalizou.