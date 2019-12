Gustagol comemora vaga para a Libertadores: 'Vitória muito importante'

Gustagol entrou no segundo tempo da partida na vaga de Ramiro quando o Corinthians tinha um jogador a mais após a expulsão do volante Lima, do Ceará. Na primeira oportunidade, aproveitou cobrança de escanteio e garantiu a vitória do time paulista por 1 a 0 na Arena Castelão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Fico feliz pelo jogo de hoje (ontem). Ano passado, tive chance de marcar contra o Ceará. Hoje novamente. Agradeço ao Coelho, Deus e meus companheiros pela chance e pela vitória muito importante. Ainda não acabou o Brasileirão. Temos jogo importante para fazer. Mas importante que garantimos a vaga para a Libertadores", comemorou.

Outro destaque do Corinthians foi o atacante Janderson. Ele atuou aberto pelo lado esquerdo e foi por ali que o time criou as principais chances de gol. O jovem de 20 anos acertou uma bola na trave e o gol saiu após grande jogada dele. Janderson mandou a bola por baixo das pernas de um adversário, levou outro marcador e a zaga cortou sua tentativa de cruzamento. Após cobrança de Clayson, Gustagol fez.

Na saída do gramado, Janderson se mostrou alividado após ter sido o vilão na derrota para o Atlético-MG, quando cometeu um pênalti que garantiu a vitória do adversário. "Fiquei triste no último jogo, mas todo mundo me colocou para cima. Graças a eles e ao meu foco, trabalhei na semana e pude fazer um bom jogo. O importante são os três pontos, a vitória para irmos à Libertadores."

O Corinthians foi aos 56 pontos e garantiu matematicamente vaga para a Libertadores. Na última rodada, a equipe comandada pelo interino Dyego Coelho receberá o Fluminense, domingo, às 16h, na arena em Itaquera.