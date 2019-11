Gustagol destaca atuação do Corinthians com Coelho: 'Evoluímos em pouco tempo'

O centroavante Gustagol foi o principal destaque do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí nesta quarta-feira, na arena em Itaquera, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol e uma assistência, ele destacou a evolução da equipe após a saída de Fábio Carille.

"O grupo foi sensacional no jogo de hoje, está de parabéns. Em tão pouco tempo de trabalho a gente vê a evolução da equipe com o técnico Coelho. O destaque da partida é o time inteiro, vai do Cássio até o ataque lá na frente", comemorou.

O volante Gabriel destacou a pressão na marcação contra o adversário, que ocasionou o terceiro gol do Corinthians. "Temos que repetir mais essas saídas, tem hora do jogo que cansa, mas tentamos encurrala o Avaí para sairmos com a vitória. Eles vieram, até assustaram em alguns contra-ataques, mas faz parte porque tivemos que abrir para jogar. Conseguimos uma vitória, a equipe do Avaí é um time de homens, tem que aplaudir eles, jogaram com dignidade. Respeitamos e agora é seguir em frente contra o Atlético fora de casa."

O meia Pedrinho reclamou na zona mista de dores no ombro e será examinado antes da partida contra o Atlético-MG, domingo, no estádio Independência, pela 36ª rodada do Brasileirão. "Acho que acabou deslocando. Agora vou ver o que aconteceu, graças a Deus aguentei até o fim da partida. Esse time vem numa crescente. Contra o Botafogo fizemos um grande jogo, mas a bola não entrou. Agora deu certo."

Com a vitória o Corinthians ultrapassou o Inter na tabela e agora ocupa a sétima colocação com 53 pontos, a um de distância do São Paulo e quatro à frente do Goiás, o nono e primeiro time fora da zona de classificação da Libertadores.