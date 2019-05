Gustagol é a esperança do Corinthians de encerrar seca de gols

O centroavante Gustagol deve ser a principal novidade do Corinthians para o duelo com o Athletico-PR neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de edema muscular na coxa direita.

Artilheiro do time alvinegro na temporada com nove gols, o atacante é a esperança do time reencontrar o caminho das redes. O Corinthians passou em branco na derrota para o Flamengo (1 a 0) pela Copa do Brasil e também no empate com o Grêmio (0 a 0). Nas duas partidas, Boselli atuou como centroavante e teve participações discretas.

Gustagol está de fora há seis jogos. Ele não entra em campo pelo Corinthians desde a decisão do Campeonato Paulista com o São Paulo, em 21 de abril. As últimas partidas, no entanto, não foram boas. No clássico com o time tricolor, o centroavante completou sete jogos sem marcar gols.

O gol mais recente saiu em 24 de março, no empate por 1 a 1 com a Ferroviária pelas quartas de final do Paulistão. De lá para cá, Gustagol chegou a se revezar no time titular com Boselli até se machucar.

O técnico Fábio Carille não confirmou se o jogador retornará como titular. Gustagol voltou a treinar com o restante do elenco no gramado na quinta-feira, quando os titulares ficaram na academia fazendo trabalho regenerativo após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo no duelo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.