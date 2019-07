Gustagol, Everaldo e Ramiro devem voltar ao Corinthians contra o Flamengo

O centroavante Gustagol, o atacante Everaldo e o volante Ramiro devem reforçar o Corinthians na partida de domingo contra o Flamengo, na arena em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores estão plenamente recuperados do problema muscular e a expectativa é que treinem junto com o restante do elenco durante a semana.

Os três já fizeram trabalhos físicos separados do elenco no final da última semana. Agora trabalharão com o grupo para ganhar ritmo. A tendência é que ambos fiquem no banco de reservas na próxima partida. Gustagol e Ramiro podem ser testados no jogo-treino desta terça-feira contra o Juventus-SP no CT Joaquim Grava.

O último jogo de Gustagol foi o amistoso com o Botafogo-SP, o primeiro da pausa da Copa América, em 29 de junho. Depois ficou no departamento médico para se recuperar do problema, desfalcou a equipe nos dois amistosos seguintes, contra Vila Nova e Londrina, e não foi relacionado para o jogo contra o CSA, no domingo, pelo Brasileirão.

Ramiro se machucou no último duelo antes da intertemporada, no clássico com o Santos e passou o período de treinamento no departamento médico. Este também foi o duelo mais recente em que Everaldo entrou em campo pelo Corinthians. O atacante recém-contratado junto ao Fluminense realizou fortalecimento muscular no início da pausa e na última semana ficou de fora dos treinos por edema na coxa.

A tendência é que Carille repita contra o Flamengo a equipe da partida com o CSA. Um provável Corinthians para o próximo domingo deverá ter: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.