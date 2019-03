Gustagol volta contra a Ferroviária e aumenta disputa no ataque do Corinthians

O centroavante Gustagol deve ser a principal novidade no Corinthians para as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogador está recuperado de dores no joelho esquerdo e a tendência é que retorne à equipe titular após cinco jogos de ausência.

Artilheiro do time na temporada com sete gols, Gustagol já teria condições de entrar em campo contra o Ituano na quarta-feira, mas o técnico Fábio Carille optou pela cautela para não correr o risco de ficar sem ele na fase final.

Enquanto ficou fora Mauro Boselli não convenceu e passou em branco em todos os jogos. Também voltam à equipe o zagueiro Manoel e o volante Junior Urso. O meia Sornoza, poupado contra o Ituano, deve perder a posição para Jadson.

Outra indefinição na equipe está na lateral do ataque: Clayson, Pedrinho e Vagner Love disputam duas posições. Desfalque certo será o do lateral-direito Fagner, convocado para a seleção brasileira. Michel Macedo segue como substituto.

O Corinthians se classificou em primeiro lugar no Grupo C e visitará a Ferroviária no domingo, às 19h30, em Araraquara, no jogo de ida das quartas de final. A volta está marcada para quarta-feira, às 21h30, em Itaquera.

Para a partida o time alvinegro deverá ter o meia Régis como novidade na lista e relacionados. Carille deve definir nesta sexta-feira a nova lista de inscritos no Campeonato Paulista. Pelas regras da competição, ele tem o direito de trocar dois dos 26 nomes enviados anteriormente.