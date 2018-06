Gustavo Blanco celebra elogios de Larghi e quer titularidade no Atlético-MG

Homem de confiança de Thiago Larghi, Gustavo Blanco foi elogiado pelo técnico interino por sua atuação diante do América-MG, na última quinta-feira. Mais uma vez, o volante saiu do banco de reservas, substituiu Elias e foi um dos motivos para a melhora do Atlético-MG, que venceu a partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro por 1 a 0, no Independência.

Depois do jogo, Gustavo Blanco teve a atuação bastante elogiada por Larghi: "Ele entrou bem e nosso time voltou a fluir". Nesta sexta-feira, o volante não escondeu a alegria pelas palavras. "Fico feliz pelos elogios do Thiago, é um cara que está nos ajudando muito. Fico feliz pela minha entrada e pelo resultado, que foi positivo para nós."

Gustavo, porém, admitiu que ainda não está 100% satisfeito. Para isso, ele quer a titularidade. Mesmo brigando por posição com nomes mais conhecidos que o dele, como o próprio Elias, o volante espera que as boas atuações em breve lhe garantam uma vaga no time.

"Claro que prefiro sempre começar o jogo, é uma briga sadia com o Elias e o Adilson, que são dois grandes jogadores. Às vezes, fico triste por não estar jogando, mas tenho que entender que são dois grandes jogadores, tenho que respeitar o momento deles e continuar trabalhando forte para conquistar o meu espaço", disse.

O Atlético-MG se reapresentou nesta sexta e iniciou a preparação para o duelo de volta diante do América-MG, domingo, novamente no Independência. O time alvinegro precisa apenas do empate para ir à decisão, e Larghi não deve ter Carlos como opção. O atacante torceu o tornozelo durante o treino e será reavaliado no sábado.