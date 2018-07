Gustavo Blanco lesiona joelho e pode não jogar mais pelo Atlético-MG em 2018

O Atlético Mineiro terá uma baixa importante para a retomada do Campeonato Brasileiro após a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Um dos destaques da equipe, o volante Gustavo Blanco rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passará por cirurgia, que ainda não foi agendada.

+ Atlético-MG acerta com o meia José Welison, 5º reforço na pausa da Copa

+ Atlético-MG anuncia contratação do atacante Edinho, que estava no Fortaleza

Gustavo Blanco sofreu entorse no joelho durante o treino do último domingo. Nesta segunda-feira, ele passou por exames que apontaram a ruptura do ligamento. A assessoria de imprensa do clube não informou o tempo de recuperação do jogador. O prazo para a volta será conhecido após a cirurgia, mas a tendência é de que não dispute mais a competição nacional neste ano e só retorne em 2019.

O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sette Camara, escreveu em seu perfil no Twitter palavras de apoio ao jogador. "Força, Gustavo Blanco! Logo, logo, você estará de volta aos campos, garoto! Nós lhe proporcionaremos o que há de melhor pra que você fique 100% e volte a dar alegrias para a Massa! Mantenha a cabeça erguida, guerreiro!"

Sem Gustavo Blanco, é provável que o técnico Thiago Larghi, efetivado no cargo há poucos dias, promova o retorno de Elias ao time titular para jogar ao lado de Adilson. Lucas Cândido, Matheus Galdezani, o recém-contratado José Welison, que veio por empréstimo do Vitória, e Arouca são as outras opções para a posição. Yago, revelado na base atleticana, foi emprestado ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, por uma temporada.

Gustavo Blanco, de 22 anos, é um dos principais jogadores na temporada do time mineiro. Foi peça fundamental na boa campanha da equipe, vice-líder do Brasileirão, antes da paralisação para a Copa do Mundo. Ele disputou 36 jogos com a camisa atleticana e marcou um gol.

O volante veio por empréstimo junto ao Bahia e, depois das boas atuações, a diretoria atleticana efetuou a compra dos seus direitos econômicos e estendeu o contrato do jogador até o final de 2022.