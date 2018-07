Gustavo Blanco passa por cirurgia no joelho e inicia recuperação no Atlético-MG

Depois de sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo, o volante Gustavo Blanco foi submetido a cirurgia nesta quarta-feira. O Atlético-MG anunciou que o jogador de 23 anos foi operado pelo médico Rodrigo Lasmar, que trabalha também na seleção brasileira, em um hospital na região centro-sul de Belo Horizonte.

Gustavo Blanco sofreu entorse no joelho durante o treino no último dia 1º. Um dia depois, ele passou por exames que apontaram a ruptura do ligamento cruzado anterior. A assessoria de imprensa do clube não informou o tempo de recuperação do jogador, nem na época e nem agora.

Apesar do mistério realizado pelo departamento médico do clube, o prognóstico não é nada bom. Afinal, há boas chances de Blanco não atuar mais nesta temporada, em que vinha sendo um dos destaques do Atlético-MG, e só voltar aos gramados em 2019.

Sem Gustavo Blanco, é provável que o técnico Thiago Larghi promova o retorno de Elias ao time titular para jogar ao lado de Adilson. Lucas Cândido, Matheus Galdezani e o recém-contratado José Welison, que veio por empréstimo do Vitória, são as outras opções.