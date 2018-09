Gustavo Bochecha aprova esquema com 3 volantes e garante Botafogo comprometido

O empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, quarta-feira, no Engenhão, ficou marcado pela grande atuação do goleiro Fábio e também pela adoção de um novo esquema tático no Botafogo, com a escalação de três volantes: Jean, Rodrigo Lindoso e Gustavo Bochecha. O time não conseguiu vencer, mas teve atuação segura e pressionou do adversário.

Novidade da escalação de Zé Ricardo, Gustavo Bochecha assegurou que a alteração não foi drástica e surtiu efeito. "Muda pouca coisa. Com a bola praticamente ficamos com três volantes, sem ela acabamos revezando, hora o Lindoso sobe mais um pouco. A questão de formação é o professor que decide. Mas cada jogo é uma estratégia e ontem fomos bem, encaixou", disse.

Apesar de até ter atuado bem, o Botafogo não conseguiu satisfazer a sua torcida, ainda mais que na rodada anterior havia sido goleado por 4 a 0 pelo Grêmio. Bochecha garantiu compreender as cobranças, mas também apontou que o elenco está comprometido em recuperar o time na competição.

"Nos cobramos bastante. Fizemos um jogo ruim contra o Grêmio e ontem fizemos uma boa partida, mas não conseguimos vencer. O torcedor paga o ingresso e tem o direito de cobrar. Lógico que a torcida quer sempre a vitória, mas estamos evoluindo e vamos dar alegrias para eles", comentou.

Com 26 pontos, o Botafogo tem apenas três acima da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time voltará a jogar no domingo, em clássico com o Fluminense, marcado para o Maracanã. Carli e Jean estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.