Gustavo Bochecha celebra recuperação e promete um 2018 diferente no Botafogo

Recuperado de uma lesão do ligamento cruzado do joelho direito, o volante Gustavo Bochecha se demonstrou entusiasmado nesta quinta-feira para o próximo ano e prometeu que terá um 2018 diferente no Botafogo.

Depois de conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2016, o jogador de 21 anos foi promovido aos profissionais. Mas, logo em sua estreia como titular contra o Macaé, em fevereiro deste ano, pelo Campeonato Carioca, sofreu a grave contusão. E, agora, para recuperar espaço no time, ele contou que está se preparando até durante as férias.

"Em 2018 será diferente. Estou motivado, creio que as oportunidades aparecerão. Venho me preparando bem nessas férias para que, na próxima temporada, eu possa viver bons momentos, dar muitas alegrias ao torcedor botafoguense. A lesão no joelho foi grave, mas graças a Deus estou totalmente recuperado e pronto pra ajudar", garantiu.

Embora reconheça que o ano tenha sido complicado, Gustavo Bochecha explicou que leva aprendizados da grave contusão. "Pessoalmente foi um ano difícil. Estava feliz, tinha metas e objetivos para serem alcançados, mas infelizmente uma lesão me tirou quase do ano inteiro. Mas isso serve de aprendizado e hoje estou mais maduro. Nem sempre as coisas saem como a gente quer".

O volante, por fim, feliz com a sua recuperação, agradeceu a todos os que o auxiliaram. "O apoio de todos foi fundamental para a minha recuperação. O carinho, os conselhos e muito trabalho no dia a dia. Sou grato a todos os profissionais do Botafogo por tudo que fizeram por mim nesse período da minha recuperação".