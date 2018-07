Gustavo Bochecha se recupera de lesão e promete retomar espaço no Botafogo

O volante Gustavo Bochecha está totalmente recuperado de uma grave contusão sofrida no joelho e voltou a treinar com o elenco do Botafogo. Animado com o retorno, o jovem jogador de 21 anos garantiu neste domingo que fará o possível para reconquistar seu espaço no clube.

"Infelizmente me machuquei. Estava em um bom momento, confiante. Perdi boa parte do ano, mas isso agora é passado. Estou recuperado, vou lutar pelo meu espaço. Me senti bem nos primeiros treinos, vou aproveitar cada dia para pegar o condicionamento ideal", garantiu o volante.

Uma das boas revelações do clube carioca, Gustavo Bochecha ainda iniciava a temporada quando sofreu um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito, no início de fevereiro.

Apesar da frustração em perder boa parte do ano, o volante contou que o apoio dos demais jogadores do elenco o deixou ainda mais fortalecido. "Sei do rodízio que o time tem. Tenho de estar pronto para corresponder, quando o Jair (Ventura) precisar. O importante é ter a cabeça no lugar e tranquilidade. Todos no grupo me incentivam, isso motiva muito", completou. O Botafogo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, contra o Flamengo.