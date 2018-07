Gustavo Dubeux é eleito novo presidente do Sport Gustavo Dubeux é o novo presidente do Sport Club do Recife. Sua chapa, chamada Sport Unido, venceu a eleição do time, encerrada na última quinta-feira à noite, com vantagem massacrante. Ela recebeu 1922 votos, contra apenas 35 da Transparência Sport, e comandará o clube em 2011 e 2012.