Gustavo e Jean assinam contrato e são oficializados pelo Corinthians

O Corinthians oficializou nesta quinta-feira as contratações do atacante Gustavo, do Criciúma, e do volante Jean, do Paraná. Os dois passaram por exames médicos e assinaram contrato válido por quatro temporadas. Falta apenas a regularização na CBF para ambos ficarem à disposição do técnico Cristóvão Borges.

Com 22 anos, Gustavo chega com a missão de tentar resolver o problema do ataque corintiano, que ficou ainda mais enfraquecido com as saídas de André e Luciano, para Sporting-POR e Leganés-ESP, respectivamente. O novo reforço corintiano é o artilheiro da Série B no momento, com 11 gols marcados (junto com Nenê, do Vasco), sendo seis deles de cabeça, o que demonstra sua principal característica, que é o jogo aéreo.

Já o volante Jean, de 21 anos, apareceu com destaque na Série B e chega para disputar posição com Cristian e Willians pelo lugar de Bruno Henrique, negociado com o Palermo, da Itália.

Pelas negociações, o Corinthians pagou R$ 3 milhões para ficar com 45% dos direitos econômicos de Gustavo e mais R$ 400 mil por 80% dos direitos econômicos de Jean, além de uma quantia extra dada ao agente do atleta.