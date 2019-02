Gustavo elogia Racing e prevê dificuldade para o Corinthians na volta

Herói do Corinthians nesta quinta-feira, o atacante Gustavo não demonstrou efusividade ao comentar o empate em 1 a 1 conquistado diante do Racing, em São Paulo, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. O autor do gol corintiano admitiu que o time terá pela frente uma missão muito complicada no dia 27, na Argentina, quando disputará a partida de volta contra o adversário.

O atual líder do Campeonato Argentino precisará de uma vitória simples em casa para eliminar o Corinthians. "Não vai ser fácil (o jogo de volta). Acho que a equipe deles é muito boa, gosta muito de ficar com a bola e conseguiu envolver nossa equipe no primeiro tempo", comentou ao DAZN. Gustavo empatou o jogo aos 42 minutos do segundo tempo depois de o Racing ter saído na frente na primeira etapa, com Ríos.

Gustavo afirmou que o técnico Fábio Carille conseguiu ajustar o Corinthians no segundo tempo com as três substituições. "Conseguimos esse empate muito importante. A nossa equipe vai entrar para ganhar e buscar a classificação. Mas é erro zero para conseguir a vitória e a classificação. Não podemos errar", comentou o atacante.

Após o empate, o Corinthians terá como próximo compromisso o clássico com o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. O jogo será em Itaquera, no domingo, e valerá para o time alvinegro tentar se recuperar na competição e voltar a engrenar na temporada. São três partidas consecutivas na temporada sem conseguir vencer.