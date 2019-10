Gustavo elogia trabalho de Carille e garante: 'Ambiente é muito bom'

Autor do gol que garantiu o empate do Corinthians em 2 a 2 com o Goiás no Serra Dourada, o centroavante Gustavo rechaçou qualquer possibilidade de atrito entre o elenco e o técnico Fábio Carille. O jogador elogiou o trabalho do treinador e assegurou que ele tem a confiança dos jogadores.

"Não teve atrito com Carille e não vai ter. Ele sabe o que está fazendo. Tem toda a confiança não só nossa, mas da diretoria toda. Vem fazendo um belo trabalho. Ganhou títulos nessa formação. Corinthians é assim, ganhou muitos títulos com resultados simples, 1 a 0. Buscar a vitória. Correr, nos dedicar e buscar o resultado bom quando não dá para jogar bonito", disse Gustavo.

O desacordo fora de campo se iniciou depois que Carille fez críticas públicas a alguns jogadores e reconheceu que a equipe não fez mais que 10 jogos bons em toda a temporada. Antes da partida em Goiânia, o goleiro Cássio, um dos líderes do elenco, já havia colocado panos quentes no clima ruim no clube.

Agora foi a vez de Gustavo afirmar que as cobranças são normais, uma vez que o time não vence há quatro jogos - empatou três e perdeu um neste período - e elogiar a postura dos jogadores no empate com o Goiás.

"Nos cobramos muito porque sabemos que podemos dar muito mais. Conversamos antes do treino entre nós, mudar nossa postura. Isso faria a diferença. Hoje, cada um deu um pouco mais de si e fizemos um grande jogo", pontuou.

Gustavo também aproveitou para agradecer Carille pela oportunidade de voltar a ser titular e pela chance de poder bater o pênalti no final da partida. Ele entende que o momento pede pouca conversa e mais trabalho.

"Pedi para bater porque treinei a semana toda. Agradeço a ele pela chance. Nosso ambiente é muito bom, muito tranquilo. Nada que acontece fora do clube vai para dentro. Agora, é assim: trabalhar quietinho buscando o resultado".