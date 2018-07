Gustavo está próximo de deixar o Corinthians após nove jogos e nenhum gol marcado

Nove jogos disputados e nenhum gol marcado. Com este retrospecto ruim, o atacante Gustavo está fora dos planos do Corinthians para 2017. O destino do atacante, que chegou ao clube com o apelido de 'Gustagol', deve ser o Bahia, disposto a contratar o jogador por empréstimo de uma temporada.

Gustavo foi contratado com a responsabilidade de fazer o ataque do Corinthians funcionar. Ele vinha jogando bem pelo Criciúma. Antes de ser contratado pelo time do Parque São Jorge, era o artilheiro da Série B defendendo o clube catarinense. Mas as atuações não foram as mesmas.

Em meio à disputa do Brasileirão, o atacante chegou a fazer trabalhos específicos para aprimorar a finalização por um pedido do então treinador do Corinthians Cristóvão Borges, demitido durante o campeonato. Mas nem com Fábio Carille, que assumiu o time interinamente, nem com Oswaldo de Oliveira, Gustavo se firmou como titular.

Para 2017, o Corinthians já fechou com os atacantes Jô e Kazim, do Coritiba, dando sinais de que Gustavo não tem espaço no elenco, que ainda conta com jogadores jovens para a posição, como Léo Jabá. A diretoria ainda busca contratar um zagueiro e um volante para reforçar o time.