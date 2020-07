Gustavo, ex-Corinthians, é apresentado no Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul

Ex-jogador do Corinthians, Fortaleza e Internacional, o atacante Gustavo foi apresentado, nesta quarta-feira, como o novo reforço do Jeonbuk Motors, time da Coreia do Sul. Gustagol, como é conhecido, assinou contrato até dezembro de 2023.

Esta é a segunda passagem do jogador, de 26 anos, no futebol internacional. Ele também jogou no Nacional, de Portugal. "Estou esperando há muito tempo para usar o uniforme de Jeonbuk. Quero ir para campo com meus colegas de equipe o mais rápido. Farei o possível para me dedicar à equipe, para que Jeonbuk possa chegar ao topo da liga e da Ásia", disse o jogador, negociado por US$ 3 milhões, cerca de R$ 16.3 milhões.

Quatro equipes vão receber dinheiro com a negociação. O Criciúma fica com 35%, o Corinthians com 30% (cerca de R$ 4,8 milhões), Taboão da Serra recebe 20% e o Internacional outros 15%.

A primeira passagem de Gustavo pelo Corinthians foi em 2016. Sem muito destaque, foi emprestado e teve ótima passagem pelo Fortaleza, com o técnico Rogério Ceni. Voltou em 2019 para ser campeão paulista.

Foram 69 partidas pelo clube do Parque São Jorge, com 15 gols marcados. Voltou a ser emprestado, desta vez para o Internacional nesta temporada. Disputou apenas três jogos pela equipe gaúcha, mas não marcou gol.