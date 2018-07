Gustavo faz 1º treino no Flamengo e quer ganhar espaço Novo reforço do Flamengo, o zagueiro Gustavo realizou nesta terça-feira o seu primeiro treinamento com o restante do grupo no CT Ninho do Urubu, no Rio. O jogador foi um dos destaques do Boavista no Campeonato Carioca e chamou a atenção do técnico Vanderlei Luxemburgo e da diretoria. Agora, disputará uma vaga na defesa com David Braz, Jean, Ronaldo Angelim e Welinton, e tentará conquistar seu espaço no time da Gávea.