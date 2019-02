Gustavo fica perto de estender contrato com o Corinthians até 2022

O atacante Gustavo deixou encaminhada a renovação de seu contrato com o Corinthians até dezembro de 2022. O vínculo atual vai até 2020. Na última quarta-feira, o clube apresentou uma proposta de renovação de contrato e aumento salarial para o jogador. Nesta quinta-feira, uma nova reunião realizada entre os representantes do atleta e a diretoria do clube foi positiva. Falta apenas a assinatura do novo vínculo. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 210,89 milhões).

O sucesso de Gustagol neste início de temporada - ele marcou oito gols em 11 jogos - foi fundamental para a diretoria valorizar o atacante e se apressar para estender o vínculo. O tempo de contrato havia sido o ponto de maior divergência.

"É difícil acreditar em tudo que está acontecendo na minha vida, mas tenho que agradecer a Deus e aos meus familiares, que dão total apoio a mim. Trabalhei muito, depois que ouvi do presidente que eu voltaria, me agarrei nessa frase dele e trabalhei nas férias para voltar bem", disse o atacante em entrevista coletiva na Arena Corinthians.

O Corinthians imagina que o assédio de clubes do exterior será intenso na próxima janela de transferências, no meio do ano. Fontes próximas à diretoria afirma que não será fácil segurá-lo. Como precaução, o time contratou Vagner Love - o argentino Mauro Boselli já havia sido contratado.

O Erzurumspor, da Turquia, tentou contratá-lo por empréstimo, condição que o Corinthians não aceitou. Também houve uma proposta de compra de um clube chinês, mas os valores foram considerados baixos.