Gustavo Gómez elogia desempenho do Palmeiras: 'Trabalho muito bom'

O zagueiro Gustavo Gómez saiu satisfeito com a vitória do Palmeiras sobre o San Lorenzo por 1 a 0 nesta quarta-feira no Allianz Parque. O resultado garantiu o time alviverde com a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores.

"O objetivo era esse. O Palmeiras fez um trabalho muito bom, agora descansar que domingo tem jogo muito importante pelo Brasileiro", disse o zagueiro em referência à partida contra o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Pela Libertadores, o time alviverde agora aguarda pela definição dos confrontos das oitavas de final. A Conmebol fará o sorteio dos duelos na próxima segunda-feira, dia 13. Por ter feito a melhor campanha, o Palmeiras terá a vantagem de definir todos os jogos do mata-mata até as semifinais em casa - a decisão deste ano será em jogo único, em Santiago, no Chile.

As oitavas começarão apenas após a pausa da Copa América. A competição de seleção será realizada entre 14 de junho e 7 de julho. Gustavo Gómez vive a expectativa de ser convocado pelo Paraguai.

"Ainda tenho que esperar a lista. Acho que na próxima semana sai. Estou esperançoso de estar na lista e fazer grande trabalho com a seleção", comentou. Gómez deverá fazer parte de uma equipe que contará ainda com Angel Romero, que está de saída do Corinthians.