Gustavo Gómez festeja retorno ao time do Palmeiras: 'Ambiente é muito bom'

O time do Palmeiras vai ter de volta o capitão Gustavo Gómez, nesta quinta-feira, em duelo com o Atlético-GO, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ausente nas três últimas rodadas por servir a seleção paraguaia, um dos líderes do elenco atual falou sobre o momento da equipe e a volta de Luan, seu companheiro de setor defensivo.

"Nesta quinta é um jogo importante e depois temos uma sequência de jogos fora, que a gente precisa trabalhar bem e mentalizar para ganharmos o maior número de jogos possível", disse Gustavo Gómez. "Eu mandei mensagem para o Luan quando ele voltou da lesão, que foi algo muito difícil, mas ele voltou muito bem e é um cara muito importante para o nosso grupo. Somos mais fortes quando ele está em boa forma."

O zagueiro destacou o momento agradável pelo qual passa o time. "A gente fica feliz quando retorna e o ambiente é muito bom. Nesta quinta já tem outro jogo, o professor (Abel Ferreira, técnico) sempre fala que quando ganha ou perde são 24 horas para desfrutar ou absorver a derrota e a gente tem esse pensamento. Vamos buscar a vitória para manter a liderança."

HONENAGEM

Em recuperação de dores musculares na coxa direita, o lateral-direito Marcos Rocha permaneceu na parte interna do centro de excelência. O jogador recebeu uma placa das mãos da presidente Leila Pereira pelos 200 jogos pela equipe alviverde. "Muito feliz por essa marca."