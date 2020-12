Gustavo Gómez mostra preocupação com desgaste físico do Palmeiras

Uma das principais lideranças do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez revelou preocupação nesta terça-feira com a disposição física do elenco palmeirense. Após o empate com o Libertad, por 1 a 1, no Paraguai, pela Copa Libertadores, o defensor disse que o time vem sofrendo com as lesões e os casos de covid-19.

"Estamos com problemas com o físico. Muitas dificuldades com companheiros lesionados, outros com covid-19. Estamos superando a cada jogo. Temos que descansar, no final de semana já temos um jogo importante pelo Brasileirão. Esperamos fazer uma boa partida em São Paulo", comentou o zagueiro.

Leia Também Palmeiras empata com o Libertad e jogará por 0 a 0 em casa para avançar na Libertadores

O empate obtido no estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia, deixou o confronto em aberto, na briga por uma vaga na semifinal da Libertadores. Revelado pelo próprio Libertad, Gómez afirmou que já esperava pelas dificuldades encontradas pelo Palmeiras na casa do adversário.

"Sabíamos que seria difícil, mas conseguimos essa pequena vantagem. Só que a série está aberta", comentou. "Foi uma partida muito equilibrada. O empate foi justo. Jogos de Copa são assim disputados, o importante é sempre não perder. Marcamos um gol de visitante, levamos uma pequena vantagem. Em São Paulo vai ser difícil também, mas jogaremos em casa e temos uma mínima vantagem."

Eleito o melhor jogador da partida, Gómez revelou que o Palmeiras já esperava pelas jogadas de bola aérea do Libertad. Foi justamente assim que o time paraguaio buscou o empate na noite desta terça.

"Eles jogam muito vertical, bolas altas, nos complicaram. A gente sabia disso. Temos uma pequena vantagem, vamos ver no jogo de volta em São Paulo", disse o jogador, autor do gol palmeirense, na noite desta terça-feira. "Pude ajudar o time com o gol e estou muito feliz. Dedico aos meus companheiros que estão lesionados e passando pelo problema da covid-19."