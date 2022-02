Gómez testa positivo para covid-19 e Palmeiras terá defesa reserva na final da Recopa

O Palmeiras vai iniciar a busca pelo primeiro título do ano com a defesa reserva. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez testou positivo para a covid-19 e não enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. Luan está fora por causa de uma lesão na coxa esquerda.

Gómez pode, inclusive, perder o jogo da volta, daqui uma semana, já que o protocolo da Conmebol exige 10 dias de isolamento de jogadores com a covid-19. O prazo venceria justamente no dia da partida no Allianz Parque.

O defensor havia realizado um teste rápido na segunda-feira que deu negativo, ainda na chegada à Academia de Futebol. Mas, acabou testando positivo no PCR obrigatório pela Conmebol antes dos jogos e, depois, na contraprova. Foi retirado do treino e isolado. Gómez está bem, em casa, mas se tornou um enorme desfalque para o técnico Abel Ferreira.

O capitão palmeirense espera se recuperar e ser liberado para o compromisso de volta, dia 2 de março, no Allianz Parque. Ele ainda fica ausente jogo contra a Inter de Limeira, fora de casa, pelo Paulistão, no domingo.

Como o prognóstico de retorno de Luan gira em torno de dois meses, a defesa palmeirense deve contar com Kuscevic e Murilo nos próximos jogos. Recém-contratado, Murilo já caiu nas graças do torcedor e foi aprovado pela comissão técnica nas partidas nas quais atuou. Mesmo assim, Gómez é considerado insubstituível no Palmeiras.

Em dezembro, na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras visitou os titulares do Athletico-PR com o time sub-20 e os meninos da defesa, Michel, Lucas Freitas e Kaiky conseguiram parar o ataque do rival, o que aumenta a confiança na dupla de reservas.