Gustavo Gómez iguala Valdívia como jogador estrangeiro com mais vitórias pelo Palmeiras

O triunfo sobre o Ceará no último sábado colocou o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez como o estrangeiro que mais venceu jogos na história do Palmeiras, ao lado de Valdívia, com 122 triunfos. Gómez, por sua vez, precisou de menos jogos, tendo atuado em 198 partidas pelo time alviverde, contra 241 apresentações de Valdívia.

Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras em 2018 e se tornou o terceiro estrangeiro com mais partidas na história do clube, ficando atrás do compatriota Arce e do chileno Valdívia, empatados com 241 jogos cada. No número de vitórias, Arce, que tem 115, já foi ultrapassado por Gómez.

O capitão do Palmeiras já soma oito gols na temporada 2022 e 25 desde que chegou ao clube. A fase vencedora sob o comando de Abel Ferreira coloca Gustavo Gómez como o estrangeiro com mais títulos da história do Palmeiras, com sete conquistas. Ele venceu a Recopa 2022, as Libertadores 2021 e 2020, a Copa do Brasil 2020, o Campeonato Paulista 2020 e 2022, e o Campeonato Brasileiro 2018. Arce é o segundo na estatística, com cinco títulos.

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará no último jogo, neste sábado, o Palmeiras mantém a perseguição a mais um título nacional. Os comandados de Abel Ferreira tem 42 pontos, na liderança do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos a mais do que o vice-líder Corinthians, que também se deu bem na rodada de abertura do returno, superando o Botafogo por 1 a 0 em sua casa.