Gustavo Gómez pode reforçar o Palmeiras contra o Grêmio

O Palmeiras pode ter um reforço inesperado para encarar o Grêmio, domingo, no estádio do Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Gómez deve treinar com o grupo nesta sexta-feira e ficar a disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida.

Gustavo Gómez está com a seleção do Paraguai para um período de treinamentos. Antes de se juntar aos seus compatriotas, o paraguaio marcou um dos gols da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Paulo, no último sábado.

Enquanto espera por Gómez, Felipão já sabe que terá diversos desfalques certos. Os laterais Mayke e Diogo Barbosa estão suspensos pelo STJD por conta da confusão ocorrida na partida contra o Cruzeiro. Marcos Rocha está machucado, e Felipe Melo e Victor Luis cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Logo após o julgamento de Mayke e Diogo Barbosa, o Palmeiras entrou com pedido de efeito suspensivo e espera que ambos consigam a liberação já para o duelo com o Grêmio.