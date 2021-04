Gustavo Gómez se consola com equilíbrio na decisão: 'Vamos pensar para a frente'

Um dos líderes do time do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez ficou satisfeito com o futebol apresentado pelo time alviverde diante do Defensa Y Justicia, nesta quarta-feira, em Brasília, apesar da derrota nos pênaltis.

"Acho que foi um jogo parelho. O futebol é assim. É muito difícil falar agora, mas futebol é assim, temos que aceitar, trabalhar e pensar no campeonato seguinte", disse o capitão do time palmeirense, que chegou a perder um pênalti na prorrogação.

"Temos Paulista, Brasileiro, Libertadores, vamos trabalhar para seguir melhorando sempre", disse o defensor paraguaio, ainda no gramado do Mané Garricha, após o jogo, no qual o Palmeiras tinha a possibilidade de ficar com o título apenas com o empate nos 90 minutos.

A fala de Gustavo Gómez foi muito parecida com alguns des seus companheiros, após a derrota de domingo para o Flamengo na Supercopa do Brasil, também nos pênaltis, após empate no tempo normal por 2 a 2, quando a equipe alviverde se apresentou melhor nos 90 minutos, mas perdeu o título.