Gustavo Gómez, Veron e Patrick de Paula treinam e reforçam Palmeiras no Ceará

Neste sábado, o Palmeiras finalizou a preparação da equipe que enfrentará o Ceará neste domingo, em Fortaleza, para jogo válido pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a agenda apertada nessa semana, a equipe conduzida pelo técnico português Abel Ferreira recebe o Vasco, na terça-feira, no estádio Allianz Parque, em partida adiada da primeira rodada, e decide a Copa Libertadores contra o Santos no sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Durante o treino, o técnico deixou claro que busca os atletas que estejam em melhor forma física, ainda que não titulares. Patrick de Paula e Gabriel Veron treinaram normalmente na atividade, após retornarem de forma leve aos trabalhos na semana passada. Ambos estavam lesionados desde a vitória contra o Sport, no Recife.

Outro feliz retorno para Abel Ferreira é do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, que estava afastado após lesão ocorrida na semifinal da Libertadores contra o River Plate.

A ausência sentida é do meia Raphael Veiga, que com o terceiro cartão amarelo, recebido na rodada passada, terá que cumprir a suspensão e desfalca o time. Para reforçar a equipe no confronto contra o Ceará, o lateral-direito Mayke, suspenso no jogo contra o Flamengo, retorna e deve ser escalado.

O time esperado para o confronto neste domingo é Jailson; Mayke, Kuscevic (Luan), Alan Empereur (Gustavo Gómez) e Gustavo Scarpa (Esteves); Emerson Santos, Patrick de Paula e Lucas Lima; Breno Lopes, Gabriel Silva (Gabriel Veron) e Willian.