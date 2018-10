Gustavo Henrique celebra melhor defesa do 2º turno e elogia Cuca

Antes candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos tem aproveitado muito bem o segundo turno da competição. Além de ter a segunda melhor campanha desta etapa da competição, com 18 pontos somados em nove compromissos, o time também tem a melhor defesa, com apenas três gols sofridos nesses duelos.

Na avaliação do zagueiro Gustavo Henrique, o responsável por essa recuperação do Santos é o técnico Cuca. Ele apontou, em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT Rei Pelé, que o treinador realizou alterações no sistema tático, algo que tornou a equipe mais segura e difícil de ser batida.

"Antes estávamos saindo muito atrás no placar e virar é difícil, principalmente fora de casa. O Cuca mudou o sistema defensivo, nosso estilo de jogo. Com o Jair (Ventura), tínhamos um estilo e o Cuca mudou totalmente. Tem muita parte em tudo que está acontecendo e também nós jogadores, que colocamos isso na cabeça", afirmou.

Os números do Santos sob o comando de Cuca atestam o discurso de Gustavo Henrique, afinal, o time soma seis vitórias, cinco empates e duas derrotas no Brasileirão sob o comando do treinador. Com isso, o time ascendeu para a sétima posição, com 39 pontos, a seis do sexto colocado Atlético Mineiro, que está ficando com a última vaga distribuída pelo torneio na próxima edição da Copa Libertadores.

O Santos voltará a jogar no sábado, quando enfrentará o Corinthians, no Pacaembu, em clássico válido pela 29ª rodada do Brasileirão.