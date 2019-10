Gustavo Henrique destaca comprometimento no Santos: 'Sempre fui verdadeiro'

Um dia após adotar tom de despedida ao comentar o seu futuro no Santos, o zagueiro Gustavo Henrique foi determinante para o time triunfar sobre o Ceará ao marcar o segundo gol da equipe nos 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o duelo, então, destacou o seu comprometimento enquanto estiver no Santos - seu contrato vai até o fim de janeiro de 2020. E pediu o apoio dos torcedores ao time na busca pelos seus objetivos na sequência da competição.

"Sentimento de alegria. Sempre fui verdadeiro aqui. Um gol muito importante que nos deu a vitória. Agradecer aos torcedores que vieram aqui e pedir o apoio para continuar atrás dos nossos objetivos", disse Gustavo Henrique, que recentemente havia marcado outro gol importante pelo Santos, no triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras.

O gol de Gustavo Henrique sacramentou a virada para o Santos, que teve atuação ruim no primeiro tempo, indo ao intervalo perdendo por 1 a 0. E a reação do time começou com o gol marcado por Eduardo Sasha, o seu décimo neste Brasileirão. O atacante admitiu a atuação irregular da equipe, mas exaltou o poder de reação exibido na etapa final.

"Nosso primeiro tempo não foi o que planejamos. A mudança no intervalo ajudou para colocar em ordem. Foi um jogo de superação, o time todo está de parabéns. Vitória foi muito importante", afirmou.

Com o triunfo, o Santos chegou aos 51 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no domingo, quando visitará o Atlético Mineiro, no Independência, pela 27ª rodada.