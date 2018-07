Zagueiro diz que atletas do Santos preferem a Vila ao Pacaembu

O zagueiro Gustavo Henrique afirmou que os jogadores do Santos preferem jogar na Vila Belmiro no confronto contra o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A diretoria do Santos enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol na última terça-feira para alterar a partida para o Pacaembu. As partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 19 e 20 de agosto (quarta e quinta-feira).

“Sabemos que o Corinthians é um adversário muito difícil, uma grande equipe. Mas não tem mais como escolher adversário. Não só eu, mas o grupo todo prefere jogar na Vila (Belmiro). Mas deixamos isso nas mãos da diretoria. Vamos fazer o nosso melhor onde quiserem que joguemos. Mas na Vila somos melhores. É o nosso alçapão. Só que onde jogarmos temos de buscar essa classificação”, disse o jogador em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé

A mudança do local da partida depende de autorização da Polícia Militar. O Santos deve ter dificuldades para conseguir a liberação e atuar no Pacaembu, porque São Paulo e Palmeiras também disputam o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil na capital paulista.