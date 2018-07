Gustavo Henrique e Luiz Felipe fazem tratamento médico no Santos

Os zagueiros Gustavo Henrique e Luiz Felipe optaram por adiar um pouco o início das férias no Santos para dar continuidade ao tratamento das lesões que sofreram nesta temporada. Coincidentemente, ambos tiveram de passar por cirurgias para correção de um problema de ligamento cruzado anterior do joelho. Gustavo Henrique deve voltar em março, enquanto que Luiz Felipe apenas em abril.

À frente da recuperação dos atletas, o fisioterapeuta Tom Pierin elogia a dedicação e a entrega da dupla de zaga na recuperação durante o período de férias. "A recuperação deles está sendo excelente. Eles estão em uma segunda fase do tratamento. A fase aguda, aquela de combate ao processo inflamatório, restauração da amplitude de movimentos e restauração da marcha nós já conquistamos. Agora estamos na base muscular", disse.

Fora dos gramados desde o final de setembro, quando se lesionou no duelo diante do Sport, no Recife, Gustavo Henrique segue motivado na recuperação já pensando em seu retorno. "Eu quero voltar o mais rápido possível e melhor. Quando a gente ama o que faz não é um sacrifício. Eu quero voltar bem. Em março estarei com seis meses de cirurgia, que é o tempo ideal para voltar. Não temos que ter pressa. Tenho que voltar bem, focado e forte", afirmou.

Sem jogar desde o final de outubro, Luiz Felipe também está empolgado com sua evolução. Segundo o atleta, não foi preciso pensar duas vezes em abrir mão das férias para seguir em tratamento no CT Rei Pelé. "Minha recuperação está muito boa. Pegamos esse período de férias para tratar e a evolução é muito positiva. Não pensei duas vezes. Acho que o quanto antes a gente estiver em campo será melhor. Estamos fazendo tudo o que é possível, o que está no nosso alcance. 2016 já foi um ano bom, mas independente do tempo de recuperação, quero voltar bem. Demorando ou não. Acredito que 2017 será um ano de conquistas para o Santos", ressaltou.