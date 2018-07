Gustavo Henrique espera Náutico ofensivo contra Santos

"Será um jogo difícil, é um time que tenta se manter na primeira divisão, então vão vir com tudo para cima. Mas temos que manter o nosso padrão, precisamos da vitória também. É um grupo de qualidade (o nosso), muitos não esperam nada, mas sabemos da nossa qualidade e vamos tentar o G4 e o titulo, também", disse o zagueiro.

Se vencer, o Santos subirá para 35 pontos, encostando de vez no Grêmio, quarto colocado, que tem 39, e entrando na briga por uma vaga na Libertadores. "É nosso principal objetivo esse. Uma vitória nos deixa a quatro pontos do G4, então temos que entrar com seriedade, muita disposição, para que possa virar realidade", comentou Gustavo Henrique.

Se o Santos vive bom momento, o próprio zagueiro também passa pela melhor fase de sua carreira. Aos 20 anos, ele conquistou a confiança do técnico Claudinei Oliveira, que o promoveu a titular e barrou o experiente Durval. "Estou tentando fazer o meu trabalho da melhor maneira. O Durval e o Edu Dracena são grandes jogadores, com história no Santos. Ele (Claudinei) optou por mim, estou treinando forte, procurando manter a regularidade e ficar tranquilo para desempenhar o melhor papel", apontou.