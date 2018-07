Gustavo Henrique não treina no Santos, mas deverá jogar

O defensor sentiu um mal-estar e, indisposto, foi descartado da atividade, mas deverá reunir condições de estar em campo no fim de semana. Sem poder contar com o atleta, o treinador escalou Jubal entre os titulares e disse que irá esperar pela evolução de Gustavo Henrique para definir o time neste sábado.

"Vou esperar até amanhã para ver caso do Gustavo. Teve indisposição, essas coisas de mudança de temperatura, afetou a garganta. Amanhã ficaremos sabendo", disse Oswaldo, em entrevista coletiva, depois de ver o time titular não passar de um 0 a 0 contra os reservas no coletivo de preparação para o jogo de domingo.

Na atividade, Leandro Damião se esforçou muito, mas não balançou as redes outra vez em um treinamento. Ele também busca o seu primeiro gol com a camisa santista e tem a confiança de Oswaldo. "Minha expectativa é de crescimento, ele vai se adaptando, conhecendo melhor os companheiros, ganhado ritmo. Vai em escalada progressiva até a melhor forma e nos dará muitas alegrias. Essa é minha visão do que pode acontecer com ele", afirmou o comandante.

Outra novidade do treinamento desta sexta-feira foi o meia Lucas Lima, outro novo reforço do time, que realizou o seu primeiro coletivo no Santos, atuando no time reserva. Oswaldo elogiou o atleta nesta sexta, mas deu sinais de que não irá relacioná-lo para o jogo deste domingo. "Amanhã vou decidir. Mas, pela composição do banco, nesse jogo não vai participar. Levo um meia e um meia-atacante. E o meia-atacante que tenho levado é o Rildo e minha pretensão é levar Gabriel e Stéfano. Se pudéssemos ter aquela regra da Fifa de levar 23, com certeza ele (Lucas Lima) iria. Como fico restrito, fica difícil", justificou.

Desta forma, Oswaldo deverá repetir a escalação do Santos pelo segundo jogo seguido e mandar a campo a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Neto, Gustavo Henrique e Mena; Alan Santos, Arouca e Cícero; Geuvânio, Leandro Damião e Thiago Ribeiro.