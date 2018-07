Gustavo Henrique passa por nova artroscopia no joelho

O zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, foi submetido nesta quinta-feira, 5, a uma nova artroscopia no joelho esquerdo. A cirurgia em São Paulo foi realizada depois de outra lesão no local sofrida pelo jogador, na vitória no clássico do dia 10 de setembro, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com comunicado divulgado pelo clube, a operação de Gustavo Henrique aconteceu com sucesso e foi realizada no Hospital do Coração. O jogador tem previsão de alta para esta sexta-feira, mas o Santos evitou determinar o período de afastamento dos gramados.

No último dia 10, Gustavo Henrique precisou ser substituído no clássico sentindo fortes dores no joelho. Inicialmente, o Santos diagnosticou um estiramento de grau 1 no ligamento colateral medial e explicou que não seria necessária cirurgia para correção.

Só que nesta quinta, o clube explicou que o diagnóstico foi alterado. "A lesão era originalmente estável e havia sido já avaliada nas cirurgias prévias, mas com o novo trauma se estendeu e, após observação e ampla discussão médica, frente à piora do quadro clínico, o departamento médico do Santos optou pela artroscopia de correção", disse em nota.

Trata-se de um novo problema no joelho esquerdo de Gustavo Henrique. Em outubro do ano passado, o zagueiro rompeu os ligamentos e foi submetido a cirurgia. Já em abril, precisou passar por uma artroscopia no local. Seu retorno aconteceu após 11 meses de afastamento e, agora, ele só deverá voltar a atuar em 2018.